ليبيا – في خطوة قالت بأن هدفها رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد وكلمسة وفاء أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إفتتاح ” الوزير ” فتحي باشاآغا مساء اليوم السبت لمركز شرطة تاورغاء .

وبحسب إيجاز صحفي تلقته المرصد من الوزارة ، فقد شارك فى هذا الإفتتاح آمر المنطقة العسكرية الوسطي التابعة للرئاسي ” لواء ” محمد الحداد وعدد من منتسبي مديرية أمن مصراتة وأعضاء مركز شرطة تاورغاء.

كما حضر إفتتاح المركز رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق حسن ونيس ورئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك ورئيس المجلس البلدي مصراتة وعدد من أعضاء لجنة المصالحة مع تاورغاء وعدد من ” ضباط وضباط صف وزارتي الداخلية والدفاع “.

وقال باشاآغا خلال الإفتتاح بأن وزارة الداخلية حريصة على إستتباب الأمن في كافة ربوع ليبيا, الأمر الذي يستوجب إفتتاح مركز شرطة داخل مدينة تاورغاء, عقب إقفاله بسنوات من الزمن.

وقالت الوزارة أن باشاآغا وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ، طمأن أهالي تاورغاء بأن إفتتاح مركز الشرطة اليوم هو اللبنة الأولى لإفتتاح وصيانة العديد من المؤسسات الخدمية والإنتاجية التي من شأنها توفير سبل حياة كريمة لأهالي المدينة.

من جهتهم عبر أهالي تاورغاء عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي يعتبر في الإتجاه الصحيح, ولنسيان حقبة سوداء من الماضي, آملين أن يلم شمل الليبيين على كلمة سواء والخروج بالبلاد إلى بر الأمان تنعم بالخير والطمآنينة ودولة المؤسسات المدنية ، وذلك بحسب نص ذات الإيجاز.

المرصد – متابعات