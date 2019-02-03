أفغانستان – أعلنت السلطات الأفغانية أن مسلحي حركة “طالبان” اختطفوا 4 أشخاص في ولاية جوزجان شمالي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم ولاية جوزجان فريدون أنيق، إن مسلحي “طالبان” أوقفوا صهريجين للوقود على الطريق المؤدي إلى مدينة مزار شريف بولاية بلخ.

وأوضح أنيق أن المسلحين اختطفوا سائقين وراكبين، ونقلوا الصهريجين إلى منطقة خاضعة لسيطرتهم في بلدة “آقجه”.

وبيّن أن وضع المختطفين ما يزال مجهولًا، وأن مسلحي “طالبان” بدأوا في الآونة الأخيرة باختطاف صهاريج الوقود لجمع الأتاوات.

ولم يصدر أي بيان من الحركة بخصوص الحادثة.

وكالات