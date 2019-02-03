تركيا – شكرت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل الأردني عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبد الله على زيارتهما تركيا.

وكتبت أمينة أردوغان على “تويتر”: “أمضينا أمسية اسطنبولية جميلة مع ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله. أشكر صاحبي الجلالة على زيارتهما الكريمة”.

وكان العاهل الأردني قد وصل وعقيلته الملكة رانيا إلى اسطنبول أمس السبت، بدعوة من الرئيس أردوغان.

وعقب تركيا، سيغادر الملك الأردني إلى تونس اليوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

المصدر: “تويتر”