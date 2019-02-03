فرنسا – أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية أن بلادها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في حال لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو إجراء انتخابات رئاسية بحلول مساء الأحد.

وقالت ناتالي لوازو لمحطة (إل.سي.آي) التلفزيونية: “إذا لم يلتزم الرئيس مادورو بحلول مساء الأحد بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر فرنسا أن من حق خوان غوايدو تنظيمها، وستعتبره رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات مشروعة في فنزويلا”.

ورفضت الوزيرة الفرنسية، اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ووصفته بأنه “مهزلة”.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت، عن استعداده لدعم مبادرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وقال خلال كلمة أمام تجمع لأنصاره في العاصمة كاراكاس: “هم يريدون الانتخابات؟ سنجري انتخابات برلمانية”، موضحا أن مبادرة بهذا الصدد تبحث الآن من قبل الجمعية الدستورية في البلاد، يتم بعدها دعوة سكان البلاد للمشاركة في مناقشتها.

وتشهد فنزويلا أزمات اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو.

المصدر: رويترز