أستراليا – حولت فيضانات لم يشهد شمال شرق أستراليا مثلها منذ قرن الشوارع إلى أنهار وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم، وسط تحذيرات من الأعاصير وإمكانية هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وحسبما أفادت وكالة فرانس برس، فقد انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان في مدينة تاونسفيل في ولاية كوينزلاند، بينما أغلقت الطرقات بفعل الفيضانات.

وقال مدير مكتب أرصاد الولاية بروس غان للصحفيين الأحد أنه من المتوقع أن تهب أعاصير ورياح مدمرة في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تغمر المياه نحو 20 ألف منزل في حال تواصل هطول الأمطار.

وقال آدم بلازاك من مكتب الأرصاد لوكالة فرانس برس، إن هطول الأمطار الغزيرة قد يستمر حتى الخميس بينما قد تستغرق مياه الفيضانات بعض الوقت لتتراجع حتى ولو خفت الأمطار.

وأضاف: “نوصل المواد الغذائية إلى المناطق المتضررة، ولا يزال هناك الكثير من الطرقات المغلقة في محيط هذه المناطق”.

لكن بالازاك أشار إلى الجانب الإيجابي أيضا، قائلا إن الأمطار “موضع ترحيب في مناطقنا الغربية حيث لا يحصل السكان على الأمطار فقط، بل ويتمكنون من ملء السدود”.

وتأتي الفيضانات وسط حالة جفاف شديد في المناطق الداخلية في شرق القارة الأسترالية، بما في ذلك في كوينزلاند ما أثر سلبا على المزارعين.

وعادة ما يشهد شمال أستراليا الاستوائي هطول أمطار غزيرة خلال هذه الفترة من العام، لكن الأمطار هذه المرة تجاوزت المعدلات المعتادة.

المصدر: أ ف ب