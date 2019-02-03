وحسب التقرير الذي سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء عليه، احتلت الإمارات صدارة قائمة الدول فيما يتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنبأ التقرير بأن الوقت الذي سيقضيه مستخدمو العالم الرقمي على الإنترنت في 2019، سيوازي 1.2 مليار سنة.

ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه قاطنو 3 من بلدان منطقة جنوب شرق آسيا عبر الإنترنت ​​أكثر من 8 ساعات في اليوم.

وتصدرت القائمة الفلبين التي يقضي فيها الفرد نحو 10 ساعات ودقيقتين أمام الإنترنت كل يوم، وفقا للتقرير الجديد.

وانضمت تايلاند إلى المراكز الخمسة الأولى، حيث وجد أن متوسط الوقت الذي يستخدم فيه الفرد الإنترنت يبلغ 9 ساعات و11 دقيقة، بينما سجلت إندونيسيا 8 ساعات.

ويقضي الأشخاص في المملكة المتحدة ما يقرب من 8 ساعات عبر الإنترنت، بينما يمضي الأميركيون 8 ساعات و31 دقيقة.

وأظهر التقرير أن اليابانيين يقضون أقل وقت على الإنترنت، مسجلين 3 ساعات و45 دقيقة، وجاء بعدهم الصينيون.

واستعانت الدراسة بالأرقام التي توفرها كل من موقعي “HootSuite” و”We Are Social”، ومزجت بين الوقت الذي يقضيه المستخدمون أمام الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة.

وتبعت الفلبين جنوب إفريقيا وكولومبيا والبرازيل من حيث الساعات اليومية التي يقضيها الفرد في استخدام الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر.

ويكشف التقرير الذي يسلط الضوء على استخدامات الإنترنت لعام 2019، أن 57 بالمئة من سكان العالم متصلون الآن بالإنترنت، ويقضون في المتوسط 6.5 ساعة على الإنترنت ​​يوميا.

ووجد أن معظم الوقت الذي يقضيه المستخدمون عبر الإنترنت يتم عبر الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

والبلدان الأقل استخداما لوسائل الإعلام الاجتماعية هي نيجيريا، حيث يستخدمها 16 بالمئة من السكان، تليها كينيا بنسبة 12 بالمئة.