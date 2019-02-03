ليبيا – كشفت قبائل ترهونة بمنطقة الخضراء عن موقفها من الأحداث الأخيرة التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدةً عملها على حفظ الدم الليبي في جنوب العاصمة طرابلس بكل ما أوتيت من حكمة ورجاحة عقل وقوة إيمان.

قبائل ترهونة رحبت في بيان مصور تابعته صحيفة المرصد بكافة الجهود التي بذلت لوقف إطلاق النار خلال الأيام الماضية وعلى الاخص وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الذي تحمل مسؤولية معالجة المشكلة بكل تفرعاتها.

وشدد البيان على أن قبائل ترهونة تعد لبنة أساسية من لبنات المجتمع الليبي وأكبر من أن تختزل في مسميات سياسية أو تيارات تستغل الدين مضيفة كانت ولازالت ترهونة حاضنة لليبيين الشرفاء ومصدر خير لليبيا كلها وقاعدة اجتماعية عريضة تلتف حولها القبائل الليبية.

وجاء في البيان :”إننا نعيش حالة من السلم والأمن المجتمعي التي لا نقبل بالمطلق التفريط فيه أو المساس به تحت ذريعة الفوضى أو غيرها وأوضحت القبائل أنها ليست عاجزة عن النظر في معالجة بعض القضايا الخاصة وإن كان إشراك القبائل المجاورة في معالجة ذلك أمر مهم”.

ولفت قبائل ترهونة إلى وقوفهم صفاً واحداً مع بقية قبائل المدينة في تعزيز مسيرة العطاء والتنمية والوفرة الاقتصادية التي تحققت بفعل حالة الأمن بترهونة وما جاورها، داعيين كافة الأجهزة الرسمية بالبلاد المتمثلة في حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة ومجلس النواب ومجلس الدولة والمؤسستين العسكرية والشرطية إلى تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي في جنوب طرابلس.

وأكدت قبائل ترهونة في بيانها على دعمها لمؤسستي الجيش والشرطة التى تعملان على حماية أمن الوطن والمواطن.

كما دعا البيان كافة أبناء قبائل ترهونة إلى الانسلاخ من المليشيات المسلحة والابتعاد عنها ، داعين من له رغبة في حمل السلاح إلى الانضمام إلى مؤسستي الجيش والشرطة الحرفية للدفاع عن البلاد وأمنها .