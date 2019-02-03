ليبيا – قالت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجاني في اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين إن ليبيا ومصر تغلبتا على القيود التجارية بين البلدين.

الفرجاني أشارت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” تابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الخطوة من شأنها رفع معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدةً حرص ليبيا على التنسيق مع كافة الجهات الاقتصادية العربية لتسهيل الإجراءات وتحقيق انسياب في التجارة.