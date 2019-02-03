بغداد – أعلن وزير الزراعة العراقيصالح الحسني، الاحد، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لتعويض المتضررين جراء الإصابات ب‍إنفلونزا الطيور.

وقال الحسني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه،”بناءً على ما تم عرضه من قبلنا في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2019/1/29 فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضوية ممثلين عن وزارتي الزراعة والصحة ومحافظة بغداد”، مبينا أن “اللجنة تتولى تدقيق الكشوفات المقدمة من وزارة الزراعة والإجراءات المتبعة في تعويض الأضرار الناتجة عن الإصابات بإنفلونزا الطيور”.

وأضاف الحسني، أن “اللجنة باشرت أعمالها من تاريخ تشكيلها على أن تنجز ما كلفت به خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ مباشرتها العمل وبعدها سيتم تعويض المستحقين وفق نتائج عمل اللجنة”

وكالات