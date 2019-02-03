محمد بن راشد في “مدائن صالح” و “جبل الفيل”

محمد بن راشد في “مدائن صالح” و “جبل الفيل”

السعودية – أجرى نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، زيارة إلى منطقة “مدائن صالح” التراثية و”جبل الفيل” بمحافظة العلا السعودية، رافقه فيها نجله حمدان بن محمد ولي عهد دبي.

وشارك حاكم دبي عبر موقع “تويتر” صورا عن الزيارة، علّق عليها قائلا: “في عاصمة الجبال وعاصمة التاريخ والآثار في العلا. حضارات تعاقبت هنا وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة”.

كما زار بن راشد “جبل الفيل” وهو عبارة عن كتلة صخرية تتميز بشكلها الفريد الذي يشبه الفيل ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 50 مترا، وتقع على بعد 7 كم إلى الشرق من محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

جدير بالذكر أن محافظة العلا شهدت مؤخرا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق “القدرة والتحمل”، وحضر حفل ختامها محمد بن راشد.

المصدر: وكالات