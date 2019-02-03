ليبيا – إجتمع مدير أمن سبها العميد الساعدي امحمد علي مع آمر الشرطة العسكرية سبها بحضور عدد من الضباط بمديرية أمن سبها بديوان مديرية الأمن.

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المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين المدينة من خطر الإرهاب ومواجهته والتصدي له والقبض على المتمردين عن الشرعية والخارجين عن القانون وأعوانهم ولضبط الأمن.

يشار إلى أن إدارة الشرطة العسكرية في مدينة سبها قد عادت إلى العمل بعد دخول القوات المسلحة إلى مدينة سبها وبسط سيطرتها عليها ، فيما لا تزال العمليات العسكرية دائرة جنوب بلدة غدوة في مواجهة مسلحي المعارضة التشادية.