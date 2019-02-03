ليبيا – زار مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل خضري أمس السبت المركز الصحي غدوة للوقوف على احتياجاته ورفعها بصورة عاجلة إلى وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لتوفيرها باعتباره المركز الذي استقبل الحالات المصابة جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.

مدير الشؤون الطبية عبدالله علي أحمد قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية إن المركز لديه خصوصية يجب مراعاتها نظراً لوجود المنطقة لأنه يتوسط مناطق سبها وتراغن ومرزق فالمركز لديه عدة احتياجات يجب توفرها لكي يتمكن من خدمة المواطنين القاطنين بالمنطقة والمارة.

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ومن جانبه أثنى مدير إدارة الخدمات الصحية على المجهودات الجبارة التي يقوم بها العاملين في هذا المركز، منوهاً إلى أنه سيتم تحويل قائمة الاحتياجات لوزارة الصحة باعتباره عضواً في لجنة الطوارئ وسيعمل على توفير كافة الاحتياجات للمركز.

يذكر أنه سلمت قائمة بالاحتياجات العاجلة التي يستطيع من خلالها المركز تقديم خدماته للجرحى باعتباره أول مركز صحي يتوجه إليه أفراد القوات المسلحة لتلقي العلاج.