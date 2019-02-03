ليبيا – قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور أمس السبت بزيارة تفقدية للنقاط البحرية بمدينة درنة للوقوف على سير العمل داخلها.

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن زيارة العقيد بالنور تأتي ضمن الجولة التي يقوم بها لفروع الإدارة بالمنطقة الشرقية حيث التقى خلالها بمدير منفذ ميناء درنة البحري ومدير الجمارك وعدد من أعضاء مصلحة الجوازات والجنسية وعدد منتسبي الإدارة من ضباط وضباط صف.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة العقيد بنور للنقاط البحرية بمدينة بنغازي قادماً من طرابلس ، وتأتي هذه الزيارة في اطار تنسيق العمل الامني الذي بدأ مؤخراً بين وزارتي الداخلية بالحكومتين المؤقتة والوفاق .

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