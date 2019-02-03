ليبيا – شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لداخلية الوفاق عميد محمد فتح الله على ضرورة الاهتمام بالضبط والربط والتقيد بالزى الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة ومعاملة المواطن بالصورة المثلى.

العميد فتح الله حث بحسب المكتب الإعلامي التابع للداخلية أعضاء ومنتسبي الفرع على التواصل والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة للحفاظ على الأمن داخلها.

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وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها العميد فتح الله لفرع الإدارة بطرابلس اليوم الأحد حيث تأتي هذه الزيارة للوقوف على وضع الترتيبات والدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة.

كما أكد على أن جميع فروع ومكاتب التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي تشتغل في إطار عمل موحد من أجل هدف واحد وهو حفظ الأمن والإستقرار داخل البلاد.