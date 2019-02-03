مصر – بعد أن استقرت شركة “تي فيجن” مع صناع مسلسل “ملايكة إبليس” بطولة غادة عادل ورانيا يوسف، على هذا الاسم، فوجئت الشركة المنتجة باعتراض مؤسسة الأزهر الشريف على اسم العمل، واضطرت إلى تغييره إلى “وبينا ميعاد”.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبدأ تصويره منذ أيام في منطقة مصر الجديدة.

من ناحية أخرى، أعلنت غادة عادل سعادتها لنجاح فيلمها “نادي الرجال السري”، الذي يشاركها البطولة فيه كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ونسرين طافش، والذي يعرض حالياً بدور العرض وحقق في أول أسبوع عرض له في السينما إيرادات بلغت 6 ملايين جنيه، وهو ما يضع الفيلم ضمن أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات.