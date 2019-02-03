إسبانيا – تزداد معاناة الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن اللاعب أصيب بنزلة برد، أمس السبت، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودته إلى الملاعب، ومدى جاهزيته لخوض الكلاسيكو.

وكان ديمبلي أصيب بالتواء في الكاحل أمام ليجانيس يوم 20 يناير/كانون ثان الماضي، وتقرر وقتها غيابه عن المباريات لمدة 15 يومًا.

وفكر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، في الاستعانة بديمبلي خلال مباراة الأمس، أمام فالنسيا، إلا أنه تراجع بعد إحساس اللاعب ببعض الآلام.

يذكر أن برشلونة تعادل، أمس السبت، مع فالنسيا بنتيجة 2-2، ورفع رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الليجا.

المصدر : كووورة