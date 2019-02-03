العراق – أفاد مصدر أمني عراقي، بأن أحد أفراد شرطة حماية المنشآت النفطية قتل وأصيب آخر بهجوم لعناصر تنظيم “داعش” على نقطة تفتيش تابعة للمنشأة في محافظة ديالى شمالي العراق.

وقال المصدر، إن “عناصر داعش شنوا امس السبت، هجوما على نقطة تفتيش تابعة لشرطة حماية المنشآت النفطية في قضاء بهرز في محافظة ديالى، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخر”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وشنت حملة تفتيش للبحث عن الجناة”.

وتنفذ عناصر “داعش” بين الفينة والأخرى هجمات في المناطق الآمنة لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين، إلا أن تلك الهجمات غالبا ما تحبط وتكبد التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأطلقت قوات الأمن العراقية في أغسطس الماضي، عملية واسعة بغية ملاحقة خلايا نائمة تابعة لتنظيم “داعش” شمال شرق محافظة ديالى.

وسيطر تنظيم “داعش”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، في يوليو 2014، على مدن عراقية أبرزها الموصل، ثاني أكبر مدينة في البلاد، ووصل إلى مناطق أخرى في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى.

المصدر: وكالات