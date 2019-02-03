“مولده” النرويجي يرغب في بقاء سولشاير مع الشياطين الحمر

“مولده” النرويجي يرغب في بقاء سولشاير مع الشياطين الحمر

انجلترا – أعلن المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي غونار سولشاير بأن مسؤولي نادي “مولده” النرويجي يأملون في بقائه طويلا في صفوف الشياطين الحمر.

وقال سولشاير: “عندما اتصلت بمالك نادي مولده لأعلمه بأن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدماتي، كان يدرك بأن ذلك كان حلما بالنسبة لي وقال لي (اذهب واستمتع وأرجوك لا تعد)”.

وأضاف: “مالكا النادي تمنيا لي الأفضل في مسيرتي وكان الأمر رائعا لأنهما سمحا لي بعيش هذه التجربة. إذا عدت إلى مولده، سأبذل قصارى جهدي لكن الأمر يتعلق بتاريخ العودة”.

وعلى الرغم من فوز الشياطين الحمر في ثماني مباريات والتعادل في مناسبة واحدة، منذ أن استلم سولشاير تدريبه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، فإنه ليس واثقا من البقاء بشكل نهائي مدربا للفريق في نهاية الموسم.

المصدر: أ ف ب