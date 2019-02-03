اسبانيا – ذكرت إذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية أن ميسي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، وأصبحت مشاركته في الكلاسيكو الأربعاء ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا محل شك.

وتدخل توني لاتو لاعب فالنسيا على ميسي (د.69) من زمن المباراة، فسقط على الأرض وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

وعاد بعدها النجم الأرجنتيني لاستكمال المباراة، وسط تحية كبيرة وتصفيق من قبل الجماهير الموجودة في “كامب نو”، ليجنب ميسي فريقه برشلونة حامل اللقب والمتصدر هزيمته الثالثة هذا الموسم، وذلك بتسجيله ثنائية حول بها تخلف النادي الكتالوني أمام ضيفه فالنسيا بهدفين إلى تعادل 2-2.

المصدر: وكالات