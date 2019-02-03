انجلترا – إذا كنت تشكو من الأرق في ليال عديدة، وتشعر بآلام في الجسم في اليوم التالي عليك الحذر من نقص النوم لأنه يؤثر على خلايا الدماغ بطريقة تزيد الإحساس بالألم، وفقاً لدراسة جديدة.

ويوجد أكثر من شكل لصعوبات النوم، منها الأرق، وعدم الاستغراق بعمق في النوم، وتكرار الاستيقاظ خلال ساعات النوم.

وقد وجدت الدراسة التي نُشرت في “جورنال أوف نيوروساينس” المتخصصة في طب الأعصاب أن صعوبات النوم بأشكالها المختلفة تؤثر على الذاكرة وعلى خلايا الدماغ بطريقة تؤدي إلى تضاعف الإحساس بآلام الجسم.

وحثّت توصيات الدراسة على تفادي الأطعمة الدهنية والتوابل الحارة ومشروبات الكافيين في المساء لأنها ترتبط بصعوبة النعاس والاستغراق في النوم.