انجلترا – فاز فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف على فريق آرسنال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب “الاتحاد”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف، الهدف الأول جاء مبكرًا عبر الأرجنتيني سرجيو أجويرو بعد 24 ثانية فقط.

وفي الدقيقة 11 سجل الفرنسي لوران كوسيلني، هدف التعادل للجانرز برأسية رائعة بعد ركلة ركنية.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة عاد أجويرو، ليتقدم للسيتي من جديد في الدقيقة 44، محرزًا الهدف الثاني له في المباراة ولفريقه.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل الأرجنتيني تألقه في اللقاء، وسجل الهدف الثالث له “هاتريك” ولفريقه في الدقيقة 61.

هذا الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة رقم 59 محتلًا وصافة البريميرليج، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد آرسنال عند 47 نقطة بالمركز السادس في سلم الترتيب.