ليبيا – أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي ورضمي اليوم الأحد بأن الوزارة قدمت مقترح للمجلس الرئاسي بشأن معالجة الوضعية القانونية لملاكات القطاع العام والمعنيين بموجب قرارات القطاعات خلال السنوات “2014-2018”.

وزير العمل أوضح في تصريحات خاصة لموقع “ليبيا الإقتصادية” بأنه تم مخاطبة القطاعات المعنية للحد من ظاهرة التعيين العشوائي غير أن هذه الظاهرة لم تتوقف وهو ما ضاعف من بند المرتبات في الميزانية العامة.

وأردف وزير العمل أنه تم مخاطبة المجلس الرئاسي بشأن معالجة وضعية المعينين والذين تجاوزت أعدادهم 100 الف شخص وفي انتظار النص القانوني.