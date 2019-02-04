الولايات المتحدة – صعدت أسعار النفط الخام، فوق 63 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، وهو أعلى مستوى منذ مطلع 2019، مدفوعة بالتوترات التي تشهدها فنزويلا.

كذلك، يعود التراجع مع ظهور بيانات، الجمعة، أشارت إلى انخفاض عدد الحفارات في الولايات المتحدة بـ 15 إلى 847 حفارا، ما يعني تراجعا في إنتاج النفط.

وبحلول الساعة (08:35 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.59 بالمائة أو 36 سنتا إلى 63.11 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.25 بالمائة أو 14 سنتا إلى 55.38 دولارا للبرميل.

وتشهد فنزويلا توترات سياسية وعقوبات أمريكية عليها، تهدف للإطاحة بالرئيس الحالي نيكولاس مادورو؛ فيما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.