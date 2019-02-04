وبلغ معدل التضخم 1.06 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في يناير .

ويشهد التضخم انحسارا منذ سجل ذروة 15 عاما فوق 25 بالمئة في أكتوبر لكن أحدث رقم يزيد زيادة طفيفة مقارنة مع قراءة ديسمبر لبالغة 20.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في تركيا 0.45 بالمئة عن الشهر السابق في يناير، لتبلغ الزيادة السنوية 32.93 بالمئة، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

وكان مسح أعمال في يوم الجمعة، قد أظهر أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش للشهر العاشر على التوالي في يناير مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في يناير كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول، ليظل دون مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما ذكرته لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت.