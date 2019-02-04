ليبيا – سيرت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة اليوم الإثنين قافلة من الأدوية والمعدات الضرورية لمستشفى الهريش لعلاج جرحى الجيش في درنة.

الإدارة العامة للبحث الجنائي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن تسيير القافلة جاء بالتعاون مع شركة ألفا للمستلزمات الطبية وذلك لتغطية الإحتياجات الضرورية للمستشفى حتى تتمكن الكوادر الطبية من أداء عملها بالشكل المطلوب وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى وجرحى الجيش.

يشار إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة تخوض هذه الايام معارك عنيفة مع ما تبقى من إرهابيين داخل المدينة القديمة درنة ، وتوقع الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار بأن تنتهي المعارك في هذا الجيب الاخير خلال اليومين القادمين .