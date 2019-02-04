سوريا – أكد المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة “داعش” العقيد شون ريان، أن قصف التحالف موقعا عسكريا في دير الزور شرقي سوريا السبت، كان “دفاعا عن النفس”.

وأشار ريان في رسالة إلكترونية نقلتها وسائل إعلام أمريكية أمس الأحد، إلى إن “القوات الشريكة لنا تعرضت لإطلاق نار” من الضفة الغربية لنهر الفرات و”مارست حقها الثابت في الدفاع عن الذات”، وأضاف أن الحادث قيد التحقيق حاليا، رافضا تقديم مزيد من التعليق.

وأفادت وكالة “سانا” السورية مساء السبت بأن التحالف الدولي استهدف بغارة جوية أحد مواقع الجيش في منطقة السكرية غربي البوكمال على الحدود مع العراق، ما أدى إلى سقوط جريحين.

المصدر: وكالات