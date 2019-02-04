ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على أن سيطرة الجيش على الجنوب هو مفتاح السيطرة على كل ليبيا بعد فرض السيطرة على المنطقة الشرقية كاملة، مشيراً إلى أن” عملية الكرامة” يتم محاربتها دائماً من قبل المتأسلمين لعدم إيمانهم بالجيش والوطن.

التكبالي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن منذ بداية عام 2011 تم تحذير الجهات المسؤولة من أن الجنوب يضيع من البلاد في ظل وقوع الحكومات المتعاقبة تحت قبضة المليشيات.

وأشار إلى أن الجيش وبعد أن إستطاع تكوين قوات قوية قادر على الذهاب للجنوب تبدلت المعطيات الموجودة وإتجهت القوات بالفعل للجنوب حيث تمت السيطرة على المنطقة خلال عدة أيام، مبدياً تطلعهم للوقت الذي سيتمكن فيه الجيش من الذهاب إلى طرابلس لإنهاء المأساة الحاصلة في البلاد.

وأضاف :”نحن نعلم أن الزاوية انضمت للكرامة وللجيش ونعرف أنها مفتاح طرابلس وأن الجيش سيذهب لهناك ويقابله الشعب المتحرق لمقابلته وسوف تنظم المليشيات الطرابلسية وأرجو ذلك لأنها لا تستيطع أن تتحدى كل الشعب لأن يوم يقرع الجيش الأبواق في طرابلس سوف يخرج الناس و الطوفان الذي سيخرج سيجبر كل من لا يؤيد الجيش بالخروج والحياد عن الطريق وإلقاء نفسه للتهلكة”.

وأوضح أن الأطراف التي لا تريد للجيش التقدم وتحرير باقي بقاع الوطن كجماعة الإخوان وكل القوى المتأسلمة في عقيدتها تعتبر بأنه لا فائدة من الجيش ويجب أن يكون مليشيات تحت سيطرة هذه القوى المتاسلمة التي لا تؤمن بوطن وولائها كله للمرشد الأخواني ومن يقف ورائهم والدول التي تمدهم بالمال بحسب تعبيره.

التكبالي علق على الحديث عن تعرض الجنوب لمؤامرة خارجية ورأس حربتها هم جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ مخطط تركي – قطري لسلخ الجنوب عن باقي أجزاء الوطن ، مبيناً أن هذا الإتهام دقيق من البداية لكن ليس بمقدور قطر أو تركيا لوحدها فعل ذلك فهناك دول أخرى لها أطماع في الجنوب و تريد له الإنسلاخ والبعض الآخر يتحدث أن ليبيا دولة مترامية الأطراف ويجب أن يكون الجنوب تابع لإفريقيا.

وبشأن الأدلة التي عثر عليها الجيش تؤكد العلاقة الوثيقة بين السرايا الإرهابية وبين عناصر المعارضة التشادية لفت إلى أن التعاون بين هذه المجموعات الإرهابية كان دائماً قائم وسيتم الكشف عن الكثير من الدلائل الأخرى يوماً بعد يوم، معتبراً أمن المواطن يدرك ويعلم أن كل ما يحدث في ليبيا سببه البلدان المجاورة.

وتابع قائلاً :” سوف يرى الذين يظنون أننا نبالغ بأم أعينهم أن الدلائل موجودة وهذه المجموعات الإرهابية التي كان أصدقائنا في مرزق ومناطق أخرى يحدثونا عناها ويقولون أنها تسيطر على مرزق وعلى وادي الشاطئ والكثير من المدن، نحن نعلم أن هذه المجموعات سوف تفعل أي شيء كي تبقي سيطرتها على الجنوب لكن هيهات الجيش تحرك والوضع الدولي تغير وسوف تنتهي هذه المعركة وستنفذ بعض العمليات الإرهابية الصغيرة لكنها لن تستطيع أن تفتك الجنوب”.

كما صرح بأن السودان هي الممول الأول للإرهاب في جنوب ليبيا والأطراف المتأسلمة جميها ترغب بالبقاء هناك لتسيطر على الجنوب بالإضافة لوجود بعض الجيوب الصغيرة ومن لديه نفوذ في مجلس النواب يسعون لإبقاء الوضع كما هو عليه علاوة على وجود المليشيات الصغيرة المتحكمة في أرزاق الشعب والتي تهريب النفط والبنزين.

ووصف مجلس النواب بأنه عبارة عن خليط فكل عضو له مشاربه و أهوائه ومن يقف خلف كل نائب منهم، مؤكداً تحفظهم الآن على الأسماء حتى يظهر الحق ومن بعدها سيرى الشعب الليبي من انتخب على حد قوله.

أما فيما يتعلق بموقف المبعوث الأممي غسان سلامة الذي عبر فيه عن قلقه من عملية تطهير الجنوب أكد التكبالي على أنه لا يوجد شيء تحت مسمى الأمم المتحدة بل هي دول كبرى تحرك الأمم المتحدة سعياً منها لإبقاء ليبيا بوضعها الراهن على ارغم من علمهم بأن البلاد لن تتحرر ولن تعود إلا بعد تحرير الجنوب.

ويرى أن سلامة يماطل بحديثه عن المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده والذي لن ينجح وربما لن يقوم، مضيفاً أن سلامة يتناقض بتحديد موعد الإنتخابات مع إدراكه بأن ليبيا رهينة في يد المليشيات والمتأسلمين ومن قام بتزوير الأرقام الوطنية.

وشدد على أن ما تحتاجه البلاد هو حل عسكري يأتي بحكومة قوية ويفعل مجلس النواب على أن تعتمد الحكومة على مجلس شورى من الوطنيين المعروفين أما الحديث عن انتخابات لشعب مازال مشرد ومنقسم ويبحث عن انتقام فهذا يعد ضرب من الخيال ولا يمت للحقيقة بصلة بحسب تعبيره.

وتطرق لموقف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدم إصداره أي بينا حول دخول الجيش للجنوب معتبراً :”السراج ذهب هناك كدمية فهو رجل لا يستطيع مقارعة المليشيات ولا الحكومات المتأسلمة المتعاقبة ويضن بإستطاعته التلاعب بهذه المجموعات لكنه نسي أنها بدهائها تفوق حتى بعض الحكومات، السراج مكبل مكبل من كل ناحية بل إنه تحالف مع هذه المليشيات والجماعات ضد الجيش وذهب لبريطانيا ليوقف تقدم الجيش للجنوب لكنه فشل ونحن نعلم ان صنع الله الذي لا يحق له ان يذهب ويتكلم مع حكومة اجنبية يذهب لهناك ليأتي بمرتزقة تحمي الحقول”.

كما أرجع ما أسماه بـ”التكتل الفظيع” القائم من قبل البعض ضد الجيش حالياً إلى محاولتهم تحقيق مصالحهم وأموالهم والأيام ستكشف عن حجم الأموال الفاسدة التي تراكمت في جيوبهم.

وإستطرد حديثه معلقاً على زيارة رئيس مجلس الدولة إلى واشنطن قائلاً :”هذه نكتة عندما خرج المشري وتنصل من الإخوان كتبت على صفحتي تاريخهم الذي دائماً ينتهي بنكسة خطيرة ولايستطيعون التخلص من الإخوانية التي يرتدونها لأن الإخوان إما أن تبقى أو تموت لذلك هو يعلم علم اليقين أنه لا يستطيع الخروج من الجماعة، شخصياً أردت أن أناوره وقلت له أهلاً بك إن كنت تقول الحقيقة ومن ثم اتضح أنه سيلتقي مع بشير الكبتي في لوس أنجلس وسيذهب ليتكلم في واشنطن عن مستقبل ليبيا ومن نسق له الزيارة هم نفس اللوبي الذي كانت تستعمله حكومة الإنقاذ والحكومات المتعاقبة”.

وقال إن المجلس الذي قام بدعوة المشري هو مجلس ينصب نفسه “الليبي – الأمريكي” ويتكون من عدد من الأشخاص منهم علي بوزعكوك وعميش والمنتصر فهو مجلس يمثل الإخوان الملسين الذين يكنون العداء للجيش، مشدداً على أن مجلس النواب سيقابل حركة المشري هذه بحركة أخرى فالبرلمان يتابع كل ما يحدث لكن لا يستطيع نشر كل ما لديه الآن.

التكبالي نوّه إلى أن المجلس الذي دعا المشري يتلقى الأموال من حكومة الإنقاذ بما يقارب الـ 6 مليون في السنة ودائماً ما يدافع عن الاخوان المسلمين والمتأسليمن في واشنطن وما يحدث الآن هو محاولة إقناع رجال السياسية في واشنطن بأنهم ملحون ويعملون على مستقبل ليبيا، مبدياً سعيه وعزمه للتوجه إلى هناك والحديث بالمنطق والحجج لما يحدث في ليبيا وما يفعله الأخوان.

وذكر أن سفيرة ليبيا لدى واشنطن لا تقف مع الحكومة المؤقتة و البرلمان وولائها لحكومة الوفاق ظناً منها بأنها الحكومة الوحيدة القادرة على إيقائها هناك ولإعتقادها بخسارة المعركة بعد إنحياز الأمريكان الديمقراط للإخوان المسلمين وباقي المجتمع الدولي لذلك هي تنظم لقاءات مع هذا وذاك.

وأضاف خلال مداخلته :” كتبت خلال اليومين الماضيين عن صنع الله بأنه يحق لكل الأجانب أن يأتوا بقواتهم على أساس أن الشركات الأجنبية لهم فيها حق،هذا المجلس الليبي – الامريكي لا يبالي للإخوان لأنه يريدهم لكنهم يدفعون لهم و المشري سيأتي ويتكلم عن مستقبل ليبيا وكأن ليبيا تريد مستقبلها من الاخوان في ظل رفض الشعب لهم”.

ختاماً أكد على أن الجيش سيتحه لطرابلس قريباً، داعياً الطرابلسيين والليبيين الموجودين بعدم الإنتقام والحقد وضرورة أخذ القانون بأيديهم وترك القرارات للجيش والحكومة، معبراً عن رغبتهم لأن تدخل ليبيا العصر الحديث دون الدخول بالدم.

ولفت إلى علمهم بأن المليشيات الطرابلسية ستلتحم مع الجيش ولن تقف ضده لكن هناك فلول صغيرة تريد الوقوف ضده وستذوب في الزحمة بحسب تعبيره، داعياً اهالي طرابلس لعدم الشعور بالخوف من أي شيء لأن الجميع سيكون هناك للوقوف على الأبواب مع الجيش لدخوله بسلام.