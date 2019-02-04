الداخلية السورية تنفي ما يشاع عن خطف الأطفال والنساء في دمشق

الداخلية السورية تنفي ما يشاع عن خطف الأطفال والنساء في دمشق

سوريا – نفت وزارة الداخلية السورية ما تردد من أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن خطف النساء والأطفال في العاصمة دمشق.

وأشارت الداخلية إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل تتداول بين الحين والآخر “بوستات” عن وقوع عماليات خطف أو محاولات من هذا النوع في مدينة دمشق.

وأضافت أنه بعد التدقيق، تبيّن “أنه لم يتم تسجيل أي حادث خطف في مدينة دمشق، وما يشاع من قبل بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقوع حوادث خطف، غير صحيح وهدفه بث الذعر بين الإخوة المواطنين وخلق حالة من الخوف لديهم”.

وأكد بيان الداخلية السورية أن “جميع أقسام الشرطة في المدنية تقوم بمهامها على مدار الساعة وتتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والطمأنينة ومنع وقوع تلك الجرائم، وجاهزة للاستجابة الفورية وتلقي أي بلاغ يتعلق بهذا الشأن”.

وأهاب البيان بصفحات مواقع التواصل اعتماد الأخبار من مصادرها الحقيقية وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، وعدم الترويج للأكاذيب والمنشورات الملفقة، وبخاصة تلك التي تؤثر سلبا في أمن المواطنين واستقرارهم.

المصدر: syriamoi.gov.sy