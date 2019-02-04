ليبيا – إجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر حسن اليوم الإثنين مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء خالد الشكشاك.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية عدة موضوعات هامة منها متابعة ما تم إنجازه من مشروعات في مجال البُنى التحتية بالمدينة ومراحل إزالة المخلفات العمرانيةبالإضافة إلى تطورات العمل بمجال الاتصالات والتقنية ومتابعة الخدمات المصرفية.