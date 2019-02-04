ليبيا – كشفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عن تقريرها السنوي وحصيلة أعمالها للعام 2017 شاملاً لأبرز نشاطاتها ومتضمناً نتائج متابعاتها وتقييمها لأداء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

هيئة الرقابة الإدارية أشارت في تقريرها السنوي الذي تحصلت المرصد على نسخة منه إلى أنه من خلال متابعتها وتقييمها الأداء الحكومة بصفة عامة خلال الفترة السابقة تكشفت لها العديد من السلبيات التي استنتجت منها بعض الحقائق كانت هي السبب الرئيسي والأساسي في تدني مستوى الأداء الوظيفي في بعض الأجهزة التنفيذية وانحرافها عن الأهداف المرجوة منها والتي حددها المشرع.

ونوّهت إلى أن منها عدم وجود خطط صحيحة ومدروسة للتنمية تقوم على أسس علمية ناتجة عن دراسات عميقة من مختصين تساعد قيادات السلطة التنفيذية على اتخاذ القرارات الملائمة التي تؤدي إلى التخطيط والتطوير المناسب وتساعد على إنجاح العمل بالمؤسسات العامة.

بالإضافة لعدم فهم العديد ممن تم تكليفهم ببعض الوظائف القيادية بالدولة ووظائف الإدارة العليا لأسلوب الإدارة الصحيح وعدم إلمامهم بعلم الإدارة والتنظيم مما يتيح التعرف على النظم الإدارية وتنظيماتها وكيفية تقسيم وتوزيع العمل بها.

وأشارت إلى أنه لوحظ تداخل الوظائف واختلاس الاختصاصات في بعض المؤسسات العامة، لافتةً إلى أن الإصلاح مسألة تتعلق بالتنظيم الإداري ومرتبط بالنظام السياسي والاقتصادي وحتى لا تكون أجهزة الدولة قاصرة على ملاحقة التقدم السريع لعلم الإدارة بسبب ما تعانيه من قيود تحد من حركتها أوتقلل من فاعليتها.

كما شددت الهيئة على أن واقع الحال يقتضي العمل على إيجاد أو خلق المناخ الإداري الذي يساعد على خلق العقلية الإدارية التي تحقق هذا الإصلاح وذلك بتنمية الكوادر الإدارية وتهيئة وخلق كوادر قيادية يعهد إليها بشغل الوظائف القيادية التي تتطلب توافر مجموعة من الصفات والمهارات وذلك بلاشك ينعكس على التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

وجاء في التقرير :”إن الأخطاء لابد أن تقع وتحدث وعلينا أن لا نضيع الوقت في مجرد البحث والتعرف على من يقع عليه وزر هذه الأخطاء والمخالفات بل ينبغي أن نركز أكثرعلى النظر في الأسباب الجوهرية التي عادة ما تكون وراء هذه الأخطاء والمخالفات لتصدي لها والحد منها وتلافي وقوعها قدر المستطاع”.

الهيئة أعربت عن أملها في أن يكون التقرير داعماً في اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لتدارك السلبيات والاختراقات التي تحدث والتي وردت بهذا التقرير لكي تلبي الاحتياجات والطموحات لتحقيق الصالح العام.

ختاماً قدمت الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية لمجهوداتهم التي بذلوها ويبذلوها لخدمة الصالح العام.