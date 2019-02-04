ليبيا – أكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح استلام قانون الاستفتاء المعدل اليوم الإثنين من مجلس النواب.

السايح أعلن أمس الأحد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أن المفوضية جاهزة لإجراء عملية الاستفاء على الدستور خلال العام الحالي ، مبيناً أن عملية الاستفتاء متوقفة على تمويل حكومة الوفاق للعملية والاستعدادت الأمنية في المدن الليبية.

وكشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الحكومة قررت دراسة توفير ميزانية لإجراء عملية الاستفتاء واستحقاقات العمليات الانتخابية المنتظر إجراؤها العام الحالي.