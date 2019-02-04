ليبيا – تسلم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس أوراق اعتماد كل من السفير كارميلو ساليبا سفيرا لجمهورية مالطا والسفير سرحت أكسن سفيرا لجمهورية تركيا والسفير جوزيبي ماريا بوتشينو سفيرا لجمهورية إيطاليا بحضور كل من مدير الإدارة الأوروبيةحاجي دهان ومدير الإدارة الاسيوية عمر الزياني.

السراج رحب بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق بالسفراء الجدد،مثمنا موقف دولهم الداعم لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي في ليبيا.



وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتطوير علاقات التعاون وان تساهم دولهم بفعالية في مجال الاقتصاد والتنمية وبما يعود بالفائدة المشتركة.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي تطلعه بأن تباشر سفارة مالطا عملها من العاصمة طرابلس في وقت قريب اسوة بسفارتي تركيا وإيطاليا وبما يمكن من سرعة التواصل بين الحكومتين وتوفير الخدمات القنصلية للمواطنيين ويدعم الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وبدورهم،ألقى السفراء الجدد خلال الاحتفالية كلمات أكدوا على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا،معربين عن تطلعهم للعمل من اجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

