ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أنه منذ ما يقارب الـ10 أيام إنطلقت عملية تطهير الجنوب من الإجراميين والمعارضة التشادية المتواجدة على التراب الليبي وبكل تأكيد هناك ترحيب من جميع مكونات أهالي فزان لهذه العملية التي أوجدت الامن في سبها بالتحديد باعتبارها عاصمة فزان.

السعيدي قال خلال إستضافته عبر برنامج”الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن العملية العسكرية هي معركة وحرب، مشيراً إلى أن جميع أهالي فزان ممثلين بعرب وتبو وطوارق أيدوا ورحبوا بالعملية العسكرية التي تعد معركة كل الليبيين وليست فزان فقط.

ووصف من يعارض العملية العسكرية في الجنوب بأنه “دخيل” وليس ليبي، مضيفاً أنه “لو ننظر لأخوتنا التبو الليبيين لديهم بيانات واضحة وصريحة جميعاً رحبوا بالعملية ونحن كليبيين لا نرضى بالغزو هناك بعض المغالطات في هذه البيانات فهناك تبو من تشاد ونحترم التبو الليبيين ولكن على الليبيين أن ينتبهوا لبلادهم”.

وأشار إلى أن من تصفهم القناة المضيفة بـ “قوات الكرامة” هي جيش ليبي متكون من كل الليبيين وأهالي التبو كان لهم دور كبير في المساهمة والمشاركة في حرب بنغازي وبنينا شاهده على ذلك، لافتاً إلى أن ما يحدث حالياً عبارة عن حرب على جماعات مغتصبة للبلاد.

كما علق على تقرير الأمم المتحدة حول ما يحدث بالجنوب موضحاً أنه لا يوجد شيء اسمه تقرير عن الجنوب من داخله لأن الممثل عن الأمم المتحدة لأول مرة يصل للجنوب الليبي فمن أين يستقصي هذه المعلومات وبالنسبة للجنوب الليبي فإنه يسير في الاتجاه الصحيح وهذه معركة وطن وليست إقصاء أو إبادة”.

وشدد على أن موقف مجلس النواب واضح وجلي باعتباره الممثل الشرعي والهدف من رؤيته السياسية هو تطهير البلاد من القوة الأجنبية الموجودة عليه وتوفير الحماية لليبيين عامة والأهم من هذا البحث عن الأمن والأمان لأهل الجنوب، مؤكداً على وجود توافق تام داخل المجلس على هذه العملية بهدف تطهير البلاد من القتلى والمجرمين.

ونوّه إلى أن ما يحصل في الجنوب الليبي شرف لكل الليبيين، مطالباً حكومة الوفاق بتوفير المال اللازم لدعم المؤسسة العسكرية في الجنوب لأن هذه الحرب هي حرب وطن وليست حرب شخوص.

كما إستطرد حديثه قائلاً :” إن المشاهد يعتقد أن هناك قوات ما تسمى حكومة الوفاق فلا توجد قوات حقيقية بقدر ما هي مليشيات كما هي موجودة في طرابلس، بالأمس سمعنا أن أحد قادة اللواء السادس يقول أنه سلمنا معسكراتنا للجيش الليبي لكن بالواقع ليس له جيش أصلاً بل فقاعة إعلامية”.

السعيدي بيّن أن الجيش الليبي يمتد شرقاً وغرباً وجنوباً وقضية التمويل هي من أموال ليبيا لأنه لولا الجيش لما كان هناك أموال بالمطلق علاوة على حمايته للموانئ النفطية والحقول.

وأبدى إستغرابه من موقف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومته الصامت بشأن العملية العسكرية بالجنوب في حين جاء بوقت سابق مسعفاً للوصول لحقل الشرارة نتيجة إقفاله.