العراق – هاجم رئيس الحكومة العراقية السابق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تصريحاته حول الغاية من بقاء القوات الأمريكية في العراق.

وقال العبادي، في بيان صحفي إن “الحديث عن قواعد أمريكية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الأميركية ضمن التحالف الدولي لمقاتلة داعش”.

وأضاف أن “العراق حرص على أن تكون المشاركة الأمريكية ضمن قوات التحالف الدولي وفقا للسيادة العراقية لأغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري”.

وأشار العبادي إلى أن “الحديث عن قواعد عسكرية أميركية في العراق لأهداف المواجهة يُعقد العلاقة مع دول الجوار ويُعرض العلاقة مع الولايات المتحدة إلى أزمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق”.

وشدد على ضرورة أن “تراجع الإدارة الأمريكية موقفها وتعيد النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين بغداد وواشنطن، وتخلق أجواء سلبية غير مبررة”.

ودعا العبادي الحكومة العراقية إلى تأكيد موقفها الثابت بعدم جواز استخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة جارة ومن أي جهة كانت”.

المصدر: RT