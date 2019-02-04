ليبيا – أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة على إستهداف مقاتلات سلاح الجو الليبي أمس الأحد تجمعات للمعارضة التشادية وحلفائها خلال تواجدهم على الأراضي الليبية بضواحي منطقة مرزق جنوب غرب البلاد.

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شعبة الإعلام الحربي أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن الإصابة كانت خلال الغارة التي تمت أمس إصابة مباشرة أثخنت في صفوف العدو المنتهك للسيادة الليبية وخلفت له خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ونوّهت شعبة الإعلام الحربي إلى أن مقاتلات سلاح الجو التي شاركت في تنفيذ الغارة الجوية عادت إلى قواعدها سالمة.