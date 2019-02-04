روسيا – تنطلق في روسيا منتصف الشهر الجاري مبيعات سيارات “آوروس” الجديدة، بنسختها التجارية عن ليموزين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، أنه اعتبارا من 15 فبراير الجاري سيبدأ وكلاء “آوروس” بتقديم الطلبات المسبقة للحجز على “آوروس” سيدان، وليموزين المصنوعة بموجب مشروع “كورتيج” الروسي للسيارات والحافلات الرئاسية والحكومية.

وفي وقت سابق، قال مانتوروف إن عدد سيارات “آوروس” المنتجة في البداية سيكون محدودا على أن يصل خلال 7 أو 8 أعوام إلى 5 آلاف سيارة سنويا، مشيرا إلى أن إنتاج هذه المركبات الفارهة سيتم في جمهورية تتارستان الروسية.

و”كورتيج” هو مشروع لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات “الليموزين” و”سيدان” و”ميني فان” لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي وستباع في الأسواق تحت ماركة “آوروس”.

وكشف النقاب عن سيارة “آوروس” للمرة الأولى في سبتمبر الماضي في معرض للسيارات بالعاصمة موسكو، حيث تم عرض نموذجين أحدهما سيارة ليموزين وآخر لسيدان.

يشار إلى أن “آوروس” الرئاسية تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب، أجنبي من إنتاج “بورش” بقوة 600 حصان، وروسي هجين بقوة 860 حصانا و12 أسطوانة وسعة 6,6 ليتر.

وهي مصفحة وتزن ستة أطنان، وأقوى وأطول من ليموزين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ”وحش”.

المصدر: وكالات