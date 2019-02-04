إسبانيا – يستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد، على ملعب الكامب نو، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وسيلعب برشلونة مع ريال مدريد، في مباراتي ذهاب وإياب بكأس إسبانيا، 6 و27 فبراير/ شباط، فيما سيلتقي الفريقان في الجولة من الدوري الإسباني، يوم 3 مارس/ آذار المقبل.

وتعرض ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لضربة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا بالليجا، يواجه على إثرها خطر الغياب عن موقعة الكلاسيكو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن ميسي سيجري فحصًا شاملاً اليوم الإثنين، من أجل معرفة الموقف النهائي للاعب من المشاركة أمام ريال مدريد.

وأشارت إلى أن ميسي شعر بأنه في حالة جيدة، وليس بحاجة إلى الذهاب إلى مقر النادي الطبي، موضحة أن عملية التعافي تسير بشكل جيد، وأن نية النادي هي تواجد اللاعب في الحصة التدريبية برفقة زملائه، صباح اليوم الإثنين، مضيفة بأنه سيجري فحوصات طبية مجددًا.

ونوهت الصحيفة بأنه إذا كان ميسي في حالة جيدة، فسيجري بعض العمل الخاص في صالة الألعاب الرياضية مع أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي، مضيفة بأن “لحظة الحقيقة” ستكون في تدريات الثلاثاء، عندما يشارك في التدريب الأخير قبل المباراة، ليؤكد جاهزيته.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إنه إذا كانت الإصابة غير إيجابية، فإن فالفيردي لن يخاطر بالدفع بنجمه الأول أو على الأقل سيتواجد على مقاعد البدلاء، ويدخل في حالة الضرورة، خاصة وأن الفريق سيخوض عدة مباريات مهمة ولا يريد المدرب خسارة “ليو” في أهم فترة بالموسم.

المصدر : كووورة