ليبيا – أكد عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف اليوم الإثنين توفير 22 شاحنة ضاغطة لنقل القمامة بحمولة 11 متر مكعب.

عميد البلدية قال في تصريحات خاصة لموقع “ليبيا الإقتصادية”إن توفير الشاحنات تأتي في إطار المحافظة على نظافة البلدية حيث عانت خلال المدة الماضية من تكدس القمامة والنفايات في شوارعها،مضيفا بأن هذه الشاحنات ستعمل تحت إشراف شركة الخدمات العامة.

وأوضح بن يوسف بأنه سيتم مناقشة مشروع نقل اختصاصات شركة الخدمات العامة التي تعاني من تضخم الكادر الاداري الي البلديات،لافتاً إلى أن توفير السيارات الضاغطة كانت من أهم التحديات التي واجهت البلدية.

وأشار عميد بلدية سوق الجمعة إلى أن كمية القمامة التي يتم انتشالها من نطاق البلدية يقدر يوميا بأكثر من 1000 طن بحسب تقديرات شركة الخدمات العامة .