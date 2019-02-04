ليبيا – أرجع عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد اليوم الإثنين تأجيل عقد الملتقى الوطني الجامع لمنح فرصة لإقامة جولة استفتاء على مسودة مشروع الدستور .

بوفايد أشار في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” إلى أن التأجيل من يناير الماضي إلى مارس المقبل يمثل خطوة للخلف على حساب أولوية الدستور ، موضحاً أن عدم إجراء الاستفتاء خلال هذه الفترة يعني الحاجة إلى إجماع وطني يتمثل بلقاء النخب والخبراء الفاعلين في الملتقى الوطني الجامع .

وشدد بوفايد على وجوب أن تكون توصيات الملتقى في حال انعقاده واضحة ومحصنة وملزمة للجميع فيما تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي مسؤولية تحديد المعرقلين المحتملين بالأسماء والحيلولة دون تمكنهم من تنفيذ أجنداتهم.