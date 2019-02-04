ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي أمجد الورفلي أمس الأحد إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حالياً في مركز إيواء قنفودة بلغ 142 مهاجراً يحملون جنسيات دول عدة.

الورفلي أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن العدد الكامل داخل مركز إيواء قنفودة 142 مهاجراً غير شرعي من مختلف الجنسيات المصرية والتشادية والسودانية ومن بينهم 19 من الجنسية الباكستانية حيث ألقي القبض عليهم داخل مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأشار الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الهجرة في بنغازي إلى أن الجهاز قام بنقل 25 مهاجراً غير شرعي من مركز إيواء قنفودة إلى مركز إيواء البيضاء من الجنسية المصرية لا يحملون أوراقاً رسمية بينهم 3 نساء وذلك بناء على تعليمات مدير فروع المنطقة الشرقية العميد إدريس الكاتب.