وغاب ميسي المصاب في الفخذ الأيمن، عن التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة، الاثنين، قبل يومين من استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، حسب صور نشرها النادي الكتالوني.

ورغم أن الإعلان الرسمي عن مدة غياب ميسي لم يصدر بعد، فإن الصور الرسمية كشفت ما كان يخشاه جمهور برشلونة، وهو تخلف “البرغوث” عن التدريبات مع زملائه.

ويعاني الأرجنتيني تقلصا عضليا بحسب الصحف المحلية، تعرض له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا (2-2)، السبت، وشوهد لفترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه.

وصرح المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي بعد المباراة: “يعاني (ميسي) من انزعاج بسيط، يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما سيقوله الأطباء لنا”.

ومن جهة أخرى، تدرب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بمفرده، وهو لا يزال يتعافى من إصابة في الكاحل الأيسر، وعلى الاغلب سيغيب هو الآخر عن القمة.

وسيعمل الفريق الطبي ببرشلونة لإراحة ميسي الآن حتى يكون جاهزا لمجموعة من المواجهات الحاسمة في نهاية شهر فبراير الجاري، سيواجه فيها الفريق ليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، ثم سيخوض لقاءين أمام ريال مدريد بالدوري والكأس المحليين.