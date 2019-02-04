وكان من المقرر إطلاق الصاروخ الشهر المقبل من مركز جيانا الفضائي ليحمل أول قمر صناعي ضمن سلسلة أقمار تعتزم شركة (وان -ويب) ومقرها فرجينيا استخدامها في تقديم خدمة إنترنت عالمية إلى مداره.

وقال جريج وايلر على تويتر :”صحيح هناك عيب في الصاروخ مما سيدفعنا لتأجيل الإطلاق. أقمارنا جاهزة للانطلاق! والمزيد قادم!”

وفي بيان منفصل أكدت (وان-ويب) أنها أُبلغت بمشكلة فنية في الجزء العلوي من وحدة إطلاق سويوز لكنه لم يوضح أن الإطلاق تأجل.

وقال البيان “مثل هذه الأحداث معتادة في صناعة إطلاق الصواريخ. وان-ويب وأريانسبيس مع شركائهما الروس ما زالوا يركزون على نجاح الإطلاق وأنشطة التحضير له”.

ويملك مشروع مشترك بين إيرباص وسافران حصة الأغلبية في أريانسبيس.