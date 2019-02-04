ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة بأن الوضع في مدينة سبها مستقر ،مشيراً إلى أنه تم مخاطبة كافة القطاعات بالمدينة للتواصل مع الحكومة المؤقتة لتوفير الإحتياجات الضرورية والطارئة.

دومة أوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد السبت بأن ما يقوم به الجيش بالمنطقة الجنوبية عمل عسكري مدعوم من جل مكونات الجنوب.

وطالب عضو مجلس النواب من أهل المنطقة الجنوبية بالسماح للجيش بالتحرك دون إي مزايدات أو مجاملات، قائلا :” إننا على ثقة بأهلنا في الجنوب أن يكونوا أكبر داعم لتحركات الجيش والتي انتظروها لمدة 5 سنوات ونحن متأكدين ان رجالات ليبيا قادرين على إنهاء العملية للوصول للحدود وتأمينها لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه بالمساس بالأراضي الليبية”.

وأشار دومة إلى أن لقاءات سابقة جمعت نواب المنطقة الجنوبية برئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني حيث أبدى الأخير إستعداده لتقديم الدعم اللازم للجنوب، لافتاً إلى أن موارد النفط تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس الأمر الذي يعرقل أمر توفير مخصصات الجرحى وبلدية سبها.

وأضاف دومة :” لا يخفى على أحد زيارة وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف ووكيل وزارة الصحة العدل لمدينة سبها والتقائهم بالمؤسسات التابعة لهم وأبدوا استعدادهم بما يستطيعون”،منوّهاً إلى أن وضع الحكومة المؤقتة صعب لأن الموارد لديها محدودة جداً.

عضو مجلس النواب قال إن المجلس الرئاسي الذي يمثل “القائد الأعلى للقوات المسلحة” وجه إليها العديد من المكاتبات سابقاً للتحرك نحو المنطقة الجنوبية ليتم اليوم التحرك نحو سبها والجنوب من قبل الجيش.

ودعا دومة حكومة الوفاق إلى توفير مستلزمات المنطقة الجنوبية من أموال ليبيا بعيداً عن أي توجه سياسي أو وضعية أخرى ،مطالباً الحكومات بعدم إدخال الجنوب وخاصة الخدمات في صراعات السياسية.