سوريا – صادقت وزارة التجارة الداخلية السورية على تأسيس شركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” المساهمة المغفلة القابضة الخاصة برأسمال 1.03 مليار ليرة، وفق موقع “الاقتصادي” الإماراتي.

ويظهر من النظام الأساسي للشركة أن “ملكية الشركة تعود إلى رامي مخلوف، الذي يملك 99.996% من رأسمالها، بينما يملك كل من صندوق المشرق الاستثماري ومجموعة راماك الاستثمارية 0.002% من رأسمالها.

وستعمل الشركة في مجال تأسيس شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة تمارس كافة النشاطات المسموح بها قانونا في المجال العقاري والتجاري والصناعي والزراعي والخدمي والاستثماري، إضافة للنقل والسياحة والتعهدات والمقاولات.

ويحق للشركة، شراء أسهم أو حصص في شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية تمارس أي نشاط استثماري، كما يمكن للشركة المساهمة في تأسيس مؤسسات مالية وفق الأنظمة والقوانين السورية.

وصادقت الوزارة في نوفمبر الماضي على تأسيس شركة أخرى لرجل الأعمال السوري وهي شركة “راماك للمشاريع التنموية والاستثمارية”، والتي تنشط في مجال الاستثمارات الاقتصادية وكافة أعمال الاستيراد والتصدير، وتنفيذ وإدارة المشاريع التجارية والخدمية والسياحية والزراعية والغذائية واستثمارها وتطويرها والمشاركة فيها.

المصدر: “الاقتصادي”