ليبيا ، بالتنسيق مع الحكومة التشادية ، شنت مقاتلات فرنسية غارات داخل حدود تشاد على موكب مسلحين متمردين منسحبين من ليبيا .

ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية ( إ . ف . ب ) رسمياً عن الجيش الفرنسي تأكيده قصف متمردين تشاديين توغلوا داخل تشاد مشيراً إلى أن القصف جرى لمنعهم من هذا التوغل .

ومن جهته كثف الجيش الليبي من حملته داخل الأراضي الليبية على المعارضة التشادية التي خاض معها معركة دامية يوم الجمعة الماضية سقط فيها عشرات القتلى من المتمردين وفقد فيها الجيش أربعة عناصر .

كما أن قيادات عسكرية رفيعة أكدت لـ المرصد بأن القائد العام للمعارضة التشادية المتمرد محمد حكيمي المدرج على قوائم المطلوبين للنائب العام فى طرابلس يقود المعارك بنفسه ويتواجد فى مناطق بمحيط جنوب سبها .

وتحاول عناصر ليبية متورطة مع هذه العصابات التشادية وضع العملية العسكرية فى الجنوب فى غير إطارها الصحيح على أنها عملية إبادة ضد مكونات ليبية وسط دعم إعلامي مكثف لهذه الإدعات من قناة الجزيرة فى الدوحة حيث يقيم زعميم المعارضة ” تيمان آرديمي ” .

ومن جهته أكد الجيش بأنه لا ينحاز لمكون بعينه فى الجنوب ضد آخر مؤكداً بأن القبائل لديه فى خانة تقدير واحدة بما فى ذلك” قبائل التبو الليبية التي كان لها دور وطني فى كل مراحل التاريخ الليبي ” وفقاً لما جاء على لسان المتحدث الرسمي عميد أحمد المسماري .

المرصد – خاص