ريال مدريد يحقق انتصاره الرابع على التوالي في “الليغا”

ريال مدريد يحقق انتصاره الرابع على التوالي في “الليغا”

إسبانيا – حقق فريق ريال مدريد، الأحد، انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز السابع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 50 نقطة.

نجح الملكي في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 30.

وفي الوقت الذي بحث فيه ألافيس عن التعادل، أضاف الريال الهدف الثاني عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 80.

واختتم الملكي ثلاثيته في الدقيقة 90 عن طريق لاعب الدومينيكان ماريانو دياز، ليخرج الريال فائزًا بالثلاث نقاط.