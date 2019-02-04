أسكتلندا – ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن الوزيرة الأولى لأسكتلندا نيقولا ستيرجن، تعتزم التحذير من أن بريطانيا “ليست مستعدة على الإطلاق تقريبا” لمغادرة الاتحاد الأوروبي خلال شهرين.

وحسب الصحيفة، فإن ستيرجن ستنتهز فرصة إلقاء كلمة في جامعة جورجتاون في واشنطن اليوم الاثنين، للدعوة مجددا لإجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى أن مصالح أسكتلندا لم تتم رعايتها بشكل صحيح من خلال بقائها في المملكة المتحدة.

وكانت ستيرجن قد أكدت في 2017 إمكانية إعلان استفتاء على استقلال أسكتلندا عن بريطانيا بعد اتضاح شروط بريكسيت نهائيا.

وأثار موضوع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المرتقب في 29 مارس المقبل، خلافا سياسيا حادا في بريطانيا، حيث فشلت الحكومة في إقناع البرلمان بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، بينما يرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على شروط بريكست، ما يزيد من مخاطر خروج لندن من الاتحاد دون اتفاق بما يحمله ذلك من تداعيات، ولاسيما على البريطانيين.

المصدر: وكالات