تركيا – شارك نحو 128 رياضي من 10 دول أجنبية، امس في سباق لتسلق الجليد بولاية أرضروم التركية.

ويجري تنظيم الدورة الخامسة من مهرجان “أمره أوزباي لتسلق الجليد” في منطقة “جويزلي”، بدعم من بلدية أرضروم.

وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح فؤاد طاش كسنلغيل، مدير مركز رياضات الشباب في الولاية، أن تجمد الشلالات خلال فصل الشتاء شكل نقطة جذب للرياضيين وهواة التسلق من مختلف الدول الأجنبية.

وأضاف أن المشاركين هم من 10 دول، بينها روسيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأذربيجان.

وأشار “طاش كسنلغيل” أن أنشطة المهرجان تقام على 3 شلالات متجمدة، يتراوح ارتفاعها بين 22 و130 مترًا.

بدوره قال “جتين بايرام”، منسق المهرجان، إن الطبيعة الجبلية في المنطقة وتجمد الشلالات شتاءً يساهم في نجاح الحدث، إضافة إلى توفر الخدمات اللوجستية.

وتابع أن الولاية تهدف إلى جعل المنطقة مركز جذب للسياح الأجانب من خلال تنظيم الفعاليات المحلية والترويج لها، وتنظيم أنشطة دولية خلال السنوات القادمة.

من جانبها قالت المدربة الأذرية “فيروز داداشوف” إن المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة، وينبغي الترويج لها، حيث تتميز الولاية بوجود جبال وشلالات غير متوفرة في منطقة القوقاز وإيران وجورجيا وروسيا.