الولايات المتحدة – أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني لباكستان من “B” إلى “B-” مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية مستقرة.

وتعني درجة “B-” أن البلاد تواجه درجة متدنية وغير كافية للمستثمرين، لضخ أموالهم في السوق.

وأرجعت الوكالة في بيان لها، الإثنين، سبب خفض التصنيف، إلى ارتفاع حدة الضغوط الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، وظهور إشارات لتقليص النمو.

وتعاني باكستان من صعوبات مالية واقتصادية، ارتفعت حدتها في النصف الثاني 2018، ما دفع بالسعودية والإمارات إلى ضخ ودائع في البنك المركزي الباكستاني.

وتتمثل الأزمة في نضوب احتياطي النقد الأجنبي، وزيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء عمران خان المسؤولية في أغسطس/ آب الماضي.

لكن “ستاندرد آند بورز” قالت إن الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، يعود إلى قدرة البلاد على تدبير تمويلات خارجية للحفاظ على السيولة في البنك المركزي، وتعطي المقرضين دافعا لتقديم قروض للحكومة.