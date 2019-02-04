ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء على أنه بفضل جهود فرق الصيانة ومشغلي محطتي سبها كم18 ومحطة تراغن تمكن فنيو ومهندسو شركة الكهرباء من توصيل دائرة سبها كم 18 وتراغن رقم 2 جهد220ك.

الشركة العامة للكهرباء أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن ذلك يأتي لتغذية المحطة و محطات 66 ك.ف المربوطة عليها بعد قيام فرق الصيانة من إتمام صيانة الاضرار التي لحقت بهذه الدائرة بسبب الإشتباكات المسلحة بالمنطقة و تجهيزها للتشغيل.

وتوجهت الشركة بالشكر و التقدير لفرق الصيانة ومشغلي محطتي سبها كم18 ومحطة تراغن ولكل من كان له دور ومساهمة في هذا العمل.